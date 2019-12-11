В Джерси-Сити шесть человек убиты в перестрелке в кошерном магазине

Шесть человек были убиты 10 декабря во время перестрелки, которая произошла в кошерном супермаркете в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, пишет JTA.

Следователи отмечают, что признаков терроризма не обнаружено, а магазин был выбран случайным образом, и инцидент не является преступлением на почве ненависти. Преступники, возможно несовершеннолетние, забаррикадировались в супермаркете JC Kosher после того, как застрелили полицейского Джозефа Силса, отца пятерых детей, на близлежащем кладбище.

Перестрелка продолжалась минимум час. Полиция на это время заполонила улицы, а над городом кружили вертолеты. Государственные школы в этом районе были закрыты. По данным Fox News, один из преступников может быть все еще на свободе.

Ранения получили как минимум еще два сотрудника полиции. Раненые есть и среди гражданского населения.