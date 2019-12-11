В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

На рассмотрение Верховной рады Украины передали законопроект «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Согласно информации на сайте парламента, законопроект инициировали депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Самого текста законопроекта нет. В то же время, вероятно, речь идет по законе, который депутаты приняли еще в 2014 году, отмечает «Громадское». Ранее, после встречи «нормандской четверки» в Париже, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает продление на год действующего закона об особом статусе Донбасса.