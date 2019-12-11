Лавров предложил Трампу продлить СНВ-3

Глава МИД России Сергей Лавров в Вашингтоне обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, Москва готова к любым вариантам продления договора, соответствующие предложения Лавров передал американской стороне, передают «Ведомости». По мнению Лаврова, договор можно продлить, если стороны найдут компромисс до 5 февраля 2021 года: «Наши предложения на столе, решать теперь Вашингтону».

Трамп выразил поддержку «эффективному глобальному контролю над вооружениями», который должен затрагивать не только Россию, но и Китай, сообщает «Голос Америки». Касаясь судьбы договора СНВ-3 и дальнейшей работы по контролю над вооружениями, госсекретарь США Майк Помпео также отметил необходимость расширения круга участников переговоров и, в частности, подключения к ним Китая.

«Только что у нас состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор РСМД, контроль за ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеюсь на продолжение нашего диалога в скором будущем», — написал Трамп в Twitter.



Лавров по итогам встречи с Трампом также заявил, что санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию этих проектов.