Вручение Нобелевской премии вызвало волну протеста из-за награды Петеру Хандке

В Стокгольме прошла церемония вручения наград Нобелевской премии. Несколько стран бойкотировали эту церемонию в знак протеста против присуждения премии по литературе Петеру Хандке, сообщает The Guardian. Австрийский писатель Петер Хандке подвергается широкой критике из-за своей позиции по поводу югославских войн 1990-х годов и присутствия на похоронах экс-президента Югославии Слободана Милошевича.

Шведский писатель боснийского происхождения Аднан Махмутович организовал акции протеста во время вручения премии. «Мы надеемся, что наши голоса помогут начать диалог о последствиях непрерывного отрицания геноцида, которое продолжается уже десятилетия. Геноцид — это не событие, а отрицание процесса. Мы не можем позволить нашему нобелевскому наследию узаконить его», — заявил Махмутович.

Член Шведской академии Петер Энглунд заявил на прошлой неделе: «Праздновать Нобелевскую премию Питера Хандке было бы большим лицемерием с моей стороны».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 декабря в своем выступлении на телевидении по поводу вручения награды Хандке сказал, что «Нобелевская премия теперь не имеет никакой ценности» и назвал церемонию, проходящую в День защиты прав человека, не чем иным, как «вознаграждением за нарушения прав человека». А посол страны в Швеции отказался присутствовать на вручении премии, как и послы Албании и Косово.

Известные военные корреспонденты от главы международного отдела CNN Кристианы Аманпур до редактора BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэна высказались против награждения Хандке, делясь своими страшными историями о конфликте в бывшей Югославии под хэштегом #BosniaWarJournalists. Так, Эмма Дейли рассказала, что никогда не забудет, как ходила вокруг братских могил с сотнями мужчин и мальчиков с завязанными глазами, которых расстреляли и похоронили около Сребреницы. «Мы знаем, что Милошевич был ответственным за это», — заявила она. А Роджер Коэн поделился ссылкой на свою статью 1994 года в New York Times о сербском концентрационном лагере и написал: «Позор Нобелевскому комитету и Шведскому королю за вручение Нобелевской литературной премии Петру Хандке, который называет боснийский геноцид мифом».

По мнению Хандке, мусульмане устроили свои собственные массовые убийства в Сараево, а затем обвинил в этом сербов. Он ставит под сомнение резню тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. В эссе для французской газеты «Освобождение» в 2006 году он писал: « Давайте перестанем сравнивать Слободана Милошевича с Гитлером ... и никогда больше не назовем лагеря, установленные во времена Югославии, «концентрационными лагерями».