Сокуров предложил Путину пообщаться с фигурантами «московского дела»

Режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по правам человека предложил президенту Владимиру Путину встретиться с фигурантами «московского дела» и поговорить с ними на равных. По его словам, эти люди искренне желают стране лучшего и не должны сидеть в тюрьме.

В ответ Путин вновь вспомнил о беспорядках в Париже и о том, что этого нельзя допустить.

«Бросил пластиковый стаканчик — ничего, потом бутылку — ничего, потом и камень бросит, а потом стрелять начнут. Мы не должны этого допустить», — заявил президент.

По его словам, в западных странах также существует уголовная ответственность при нарушении на массовых акциях.