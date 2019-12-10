Суд утвердил приговор ростовчанам по делу о «массовых беспорядках»

Третий апелляционный суд на выездном заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденным по делу о «массовых беспорядках» из-за чата в Telegram. Об этом сообщает «Медиазона».

Мордасов получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, Сидоров — шесть с половиной лет лишения свободы. Их признали виновными в покушении на организацию «массовых беспорядков». По этому делу также осудили Вячеслава Шашмина — его приговорили к трем годам лишения свободы условно, признав виновным в покушении на участие в «массовых беспорядках». Он не стал обжаловать приговор, так как, по его мнению, «это бесполезно».

Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября 2017 года перед зданием правительства Ростовской области. Они стояли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Шишман в акции не участвовал, его задержали отдельно. По версии обвинения, Мордасов «с целью дестабилизации политической ситуации в стране» создал в Telegram чат «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону», где призывал выйти на митинг «до ответа власти». Сидорова он назначил администратором. Шишман в нем состоял, но ничего туда не писал.

Дело Владислава Мордасова и Яна Сидорова — еще один пример разделения нации на два народа, писал в NT публицист Андрей Колесников.

