У родителей нового подозреваемого в деле об угрозах судье прошли обыски

Силовики провели обыск в доме у задержанного ранее фигуранта дела об угрозах судье Криворучко Михаила Квасова и у его родителей, а также у родителей жены. У них изъяли телефоны и компьютеры. Отца и тещу подозреваемого вызывали в Следственный комитет, сообщает «МБХ медиа».

«Я встретился с отцом Михаила, его вызвали в СК, чтобы он дал характеристику сыну. Михаил все еще находится в Воронеже, там находятся московские и воронежские следователи. Его только повезут в Москву, пока они ничего не говорят», — цитирует издание друга семьи Квасова.

Житель Воронежа Михаил Квасов был задержан 10 декабря в рамках дела об угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко в соцсетях из-за приговора, вынесенного актеру Павлу Устинову. Ранее по тому же делу были задержаны Алексей Вересов и Евгений Ерзунов, а также Сергей Половец, который признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

О давлении на судей во время заседания Совета по правам человека говорил сегодня президент России Владимир Путин: «На суд нельзя влиять со стороны, в том числе и через средства массовой информации. Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов, а такое у нас тоже, к сожалению, имеет место быть».

Так он прокомментировал слова Генри Резника, который обратил внимание на приговоры по «московскому делу».