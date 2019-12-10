Путин прокомментировал ликвидацию движения «За права человека» Льва Пономарева

Президент России на заседании Совета по правам человека, комментируя ситуацию с движением «За права человека», которое было ликвидировано судом по запросу Минюста, заявил, что Льву Пономареву никто не мешал работать, хотя его деятельность не ограничивается правозащитной деятельностью.

«Например, он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму. Вел переговоры с японцами по оказанию содействия им по передаче островов Курильский гряды. Он что, международник, что ли?», — заявил Путин.

Президент отметил, что организация Пономарева, несмотря на признание иностранным агентом, «пользуется помещением в Москве, за которые платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги».

Верховный суд России ликвидировал «За права человека» 1 ноября. Требования Минюста касались «неоднократных нарушений некоммерческой организацией закона об иностранных агентах» и «несоответствия устава движения Гражданскому кодексу». После этого Лев Пономарев на съезде учредил национальное движение «За права человека», которое продолжит работу без юридического лица. Учреждена также всероссийская гражданская коалиция, в которую вошли 17 организаций.

