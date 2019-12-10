Иван Давыдов: Лужков был не из путинского времени

Просят написать некролог.

Не хочу. Хорошего особо не скажешь, плохое — и без меня найдется, кому.

Но одна мысль у меня есть, запишу для памяти. Не забывая о всем том плохом, что Лужков сделал, — живой все-таки был человек. Не из путинского времени. Анекдоты, истории, смешные увлечения, да даже кепка эта его.

А про людей из путинского времени что скажешь? Воровал, воровал, ах, да, потом опять воровал. Произнес патриотическую глупость. И что-то, кажется, еще было. А, ну да, разумеется, конечно. Воровал.

И вся биография. У любого, кого ни возьми.

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