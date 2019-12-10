Якутский шаман Александр Габышев вновь задержан по пути в Москву

На трассе по пути в Москву задержан шаман Александр Габышев, который за несколько дней до этого возобновил поход в Москву после предыдущего задержания, сообщает «Правозащита Открытки».

Дело по части 1 статьи 280 УК в отношении шамана было возбуждено 20 сентября, тогда была избрана подписка о невыезде. Однако с тех пор Габышеву так и не предъявили обвинение. Как отмечают правозащитники, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения. Раз этого сделано не было, то мера пресечения немедленно отменяется. Поэтому Габышеву было не запрещено выезжать за пределы Якутска.

Вчера, 9 декабря, сотрудники ФСБ пришли в дом к сестре шамана Екатерине и пытались передать ей повестку на его имя о явке в УФСБ. Екатерина отправила силовиков искать шамана на трассе и передать повестку лично.

10 декабря в Якутске задержали одного из членов отряда шамана Евгения Ростокина, известного как Ворон. Сотрудники ФСБ приехали к нему домой, а потом увезли на опрос. Ростокину сказали, что на него могут открыть уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, из-за того что он удалил видеозапись, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева. Позже Ростокина отпустили.

Габышев, шедший «изгонять Путина», был задержан 19 сентября по подозрению в экстремизме. Эксперты признали его невменяемым. Сторонники шамана продолжили путь в Москву и призывали освободить своего лидера. Но 24 сентября их лагерь разогнали силовики, после чего отряд заявил о самороспуске. В октябре Габышев заявлял, что намерен продолжить свой путь в Москву, когда это станет возможным.