Александр Баунов: Юрий Лужков дал свое имя городу и времени

Умер Юрий Лужков — один из немногих политиков, который дал свое имя городу и времени. Москва Лужкова, лужковская Москва. Новая, немыслимо другая, по сравнению с советской, казавшаяся невозможной и одновременно единственно возможной. А какой еще она может быть? Да вот такой! Никто ни в 90-е, ни в начале 2000-х не представлял себе, что такое современный буржуазный мегаполис. Поэтому его взяли из рук Лужкова таким, каким он его видел и сделал. И только под конец, в его усталые годы, начала приходить мысль, что может и пожалуй даже должна быть другой. И так и случилось. Но нынешний период — это не демонтаж Москвы Лужкова, а в каком-то смысле ее продолжение. В том же смысле, в каком русский капитализм и русская политика, какими бы другими, новыми, современным они ни стали в будущем, останутся продолжением 90-х, без которых не было бы ни того, ни другого.

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