Суд вынес приговоры обвиняемым в теракте в метро Петербурга

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году.

Как сообщает «Медиазона», Аброру Азимову назначили пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима, Акраму Азимову — 28 лет, Ибрагимжону Эрматову — 27 лет. Содик Ортиков получил 22 года, Махаммадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов — по 20 лет. Сейфуллу Хакимова приговорили к 19 годам колонии. Единственная женщина среди обвиняемых Шохиста Каримова получила 20 лет колонии.

Все обвиняемые отрицали вину, четверо жаловались на жестокие пытки.

Взрыв в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017 года. Тогда погибли 16 человек, более 50 получили ранения. О событиях того дня NT рассказывали очевидцы.