Константин Янкаускас о противоречиях Юрия Лужкова

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

При Лужкове москвичи, особенно пенсионеры, жили лучше, чем остальная Россия в непростые 90-е годы. Его жена Елена Батурина стала мультимиллиардером благодаря покровительству мужа.

Лужков расселял пятиэтажки и реально улучшил условия жизни сотен тысяч переселенцев. Он же массово уничтожил историческую застройку в центре города — безвозвратно исчезли сотни памятников архитектуры.

Лужков был демократически избранным мэром, выигравшим все выборы, в которых участвовал. Даже в 1999 году получил 70 процентов голосов в Москве, несмотря на еженедельные атаки Доренко с экрана Первого канала. При Лужкове была отстроена система пропаганды через миллионные тиражи официальных городских газет, а также система административного ресурса и фальсификаций на выборах. При Лужкове московские суды стали полностью подконтрольны московской мэрии.

С такими противоречиями Юрий Михайлович, наверное, и войдет в историю. Его политику и наследие будут подробно обсуждать и сравнивать с политикой всех его последователей на посту мэра Москвы. Что, конечно, говорит о масштабе личности — и со знаком плюс, и со знаком минус.

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