Конституционный суд потребовал обеспечить реализацию права жертв репрессий на получение жилья

В России необходимо внести изменения в федеральные и региональные законы, из-за которых реабилитированные жертвы политических репрессий, родившиеся в спецпоселениях или в ссылке, не могут получить жилье на исторической родине. Такое решение принял Конституционный суд.

Вопрос об обеспечении жилищных прав родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке или спецпоселении детей репрессированных родителей рассматривался Конституционным судом в связи с жалобами Алисы Мейсснер из Кировской области, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой из Республики Коми. Все они реабилитированные жертвы политических репрессий и родились там, куда их родителей сослали в 1930-40 годы. Заявительницы хотели получить жилье в Москве, где их родители жили до репрессий.

Авторы жалоб отмечали, что по законодательству получить жилье они могут, лишь если самостоятельно вернутся на историческую родину. А если речь идет о Москве, то там им, после переезда, необходимо прожить 10 лет, при этом не иметь в собственности или пользовании другого жилья и быть малоимущими. Аналогичные ограничения есть и в других регионах.

Конституционный суд напомнил, что принятый в 1991 году закон «О реабилитации жертв политических репрессий» содержал ряд специальных мер и для восстановления прав детей, родившихся у репрессированных родителей в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении. В 2004 году регионам предоставили широкие полномочия в решении данных вопросов. Но конкретные гарантии и механизмы для реализации права детей вернуться в места, где до репрессий жили их родители, прописаны не были. Из-за этого, в частности, в Москве дети репрессированных фактически не могут возместить причиненный им вред в гарантированном государством объеме.

«Федеральному законодателю, а также законодателям субъектов РФ, в том числе законодателю города Москвы, надлежит незамедлительно внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления. До этого лица, относящиеся к указанной категории граждан, в том числе заявительницы по настоящему делу, принимаются на учет для обеспечения жилыми помещениями без соблюдения условий, установленных жилищным законодательством для иных категорий граждан. Дела заявительниц подлежат пересмотру», — говорится в решении Конституционного суда.