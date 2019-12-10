Матери политзаключенных объявили голодовку

Члены движения «Матери против политических репрессий» объявили голодовку из-за несправедливых, по их мнению, решений судов по политическим делам, включая «московское дело», сообщает Telegram-канал «Арестанты 212».

Одна из объявивших голодовку, мама фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой и теща арестанта «московского дела» Константина Котова Юлия Виноградова написала в Facebook 9 декабря: «Я больше не могу смотреть и ощущать несправедливость… Только что огласили приговор Эдуарду Малышевскому — 3 года! Сегодня на судилище Александра Шестуна на миг показалось, что сейчас будет проблеск если не правосудия, то хотя бы гуманности... Но чуда в очередной раз не произошло! Увы… перед этим, в пятницу, приговоры по «московскому делу» не оставили сомнений в отсутствии правосудия. Впереди приговор моей дочери по делу «Нового величия»... В субботу мы, мамы политзаключенных, вышли на пикеты... до этого мы писали письмо Президенту... Нас не слышат... присылают отписки, забирают в ОВД… Мой зять сидит в тюрьме, у моей дочери скоро приговор.... От чувства безысходности я сегодня объявляю голодовку в последней надежде быть услышанной! И требую правосудия для политзаключенных!»

Ранее родственники фигурантов политических дел объединились в движение «Матери против политических репрессий», чтобы показать масштабы политических репрессий в России. Они направили президенту «письмо отчаяния», в котором писали о невозможности добиться справедливого и непредвзятого рассмотрения дел их близких, а также выходили в одиночные пикеты.