Задержан еще один подозреваемый в угрозах судье Криворучко

Житель Воронежа Михаил Квасов задержан полицией по делу об угрозах судье Алексею Криворучко, который вынес приговор актеру Павлу Устинову. Об этом сообщает BAZA.

По версии следствия, Квасов оставил несколько агрессивных комментариев в соцсетях в адрес судьи. Теперь воронежца обвиняют по статье 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия». В ближайшее время Квасова этапируют в Москву.

Ранее за посты и комментарии о Криворучко в соцсетях были задержаны Алексей Вересов и Евгений Ерзунов, а также Сергей Половец, который признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.