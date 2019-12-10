США планирует ввести санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

В проект военного бюджета на 2020 год Конгресс США заложил санкции в отношении России против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Это делается, чтобы «защитить энергетическую безопасность Европы», говорится в документе, размещенном на сайте комитета по вооруженным делам Сената.

Также после покупки Турцией российских С-400 Конгресс считает необходимым запретить передачу этой стране самолетов F-35 в рамках Закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии (при этом на хранение этих самолетов выделяется $30 млн).

В проекте бюджета заложены дополнительные $734,3 млн. на финансирование Европейской оборонной инициативы для военного строительства, противолодочной войны и других приоритетных направлений, сдерживающих Россию. Также документ, в случае утверждения, продляет разрешение на помощь Украине в противостоянии с Россией в $300 млн.

В проекте бюджета отмечается, что конкуренты США, среди которых Россия, Китай и ряд других стран, стремятся подорвать международный порядок и получить большее влияние. Поэтому в бюджет включаются меры, направленные на поддержание конкурентного военного преимущества США и поддержку союзников и партнеров страны.

Всего на военные расходы в проекте бюджета заложено $738 млрд. Документ должен утвердить Конгресс, после чего его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.