Аббас Галлямов: Поздно снимать Медведева

Долгое время мне казалось, что у Путина в рукаве есть сильный козырь — отставка правительства. Я даже говорил как-то, что с ней не стоит спешить: к чему, мол, расстреливать ценный боекомплект в ситуации, когда нет выборов.

Сейчас мне представляется, что козыря этого, на самом деле, уже нет. Год назад отставка Медведева стала бы серьёзным политическим событием, сегодня основная масса населения вообще не обратит на неё внимания. Жизнь оставила премьера, да и весь кабинет, далеко позади, и за исключением узкого круга бюрократов и участвующих в перераспределении бюджетных денег олигархов, они уже никому не интересны.

Чтобы сработать, отставка правительства должна сопровождаться серьезными реформами. Поменяться должен институциональный дизайн страны, а не только таблички с фамилиями на дверях кабинетов.

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