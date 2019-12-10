Направлявшийся в Антарктиду самолет ВВС Чили упал в океан

Самолет с 38 людьми на борту исчез с радаров над проливом Дрейка. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция, но место крушения пока не обнаружено, сообщает BNO News.

Самолет C-130 Hercules вылетел из Пунта-Аренаса на юге Чили и исчез с радаров над проливом Дрейка, который соединяет Тихий и Атлантический океан. Самолет направлялся на базу, расположенную на острове Кинг-Джордж у побережья Антарктиды. Всего на борту находилось 38 человек, в том числе 21 пассажир и 17 членов экипажа.

«Самолет выполнял задачи материально-технического обеспечения, перевозил персонал для ревизии плавучего топливопровода на базу и для антикоррозионной обработки национальных объектов в этом районе», — говорится в сообщении ВВС Чили.

Личности тех, кто был на самолете, все еще не оглашаются, но известно, что большинство из них являются гражданами Чили. Из пассажиров 18 являются военнослужащими, а трое — гражданскими лицами (2 сотрудника INPROSER и 1 сотрудник из Университета Магеллана).