ФСИН: насилие в колониях не носит систематического характера

Незаконное применение к заключенным и арестованным физической силы со стороны сотрудников колоний и СИЗО не является систематическим, есть лишь «отдельные случаи, которые не остаются без внимания», заявили во ФСИН. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-бюро ведомства.

Во ФСИН заявляют, что стремятся «выстроить такую систему службы, когда превышение полномочий будет чрезвычайным и исключительным происшествием». При этом «вопрос применения физической силы и специальных средств взят на особый контроль. В каждом территориальном органе ФСИН России созданы комиссии, которые проверяют каждый случай применения физической силы и спецсредств. Материалы досконально изучаются и направляются в контролирующие и следственные органы».

Ранее Следственный комитет раскрыл данные о количестве жалоб заключенных и возбужденных дел о насилии против сотрудников ФСИН. На 44 сообщения о насилии приходится лишь 1 уголовное дело. В некоторых регионах такие дела не возбуждаются вовсе. Во ФСИН комментируют статистику тем, что возбуждать уголовные дела — не входит в их полномочия.