Россия увеличивает количество военных учений до уровня 2015 года

Минобороны России запланировало проведение в 2020 году более 4800 учений различного масштаба и свыше 9000 практических мероприятий боевой учебы, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Как отмечают «Ведомости», анонсированное число учений приближается к уровню 2015 года, когда военные провели порядка 5000 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В 2015–2019 годах число учений составляло в среднем 3800–4000.

Главная задача запланированных учений заключается в подготовке личного состава к ведению боевых действий на южном и юго-западном театрах действий в преддверии учений «Кавказ-2020», рассказал собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков увязывает увеличение количества учений с непростой геополитической обстановкой и позицией стран – членов НАТО, предъявивших России немало обвинений на последнем саммите в Лондоне.