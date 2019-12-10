Путин: убитый в Берлине Хангошвили был организатором взрывов в московском метро

Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Я знаю, что в Берлине погиб человек. И это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — сказал Путин. Он также отметил, что не знает, что с Хангошвили произошло.

«Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», — отметил президент России. Путин также заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос «о выдаче этого бандита, убийцы». При этом он считает, что выслать российских дипломатов со стороны Германии было некорректно.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что вопрос убийства Хангошвили они с Путиным обсудили.

«Я в ходе этой беседы подчеркнула, что мы, со стороны Германии, ожидаем от российской стороны сотрудничества. Мы хотим, чтобы Россия предоставила нам информацию, которой российская сторона обладает. Этого мы можем ожидать. У нас есть исходные подозрения от Генерального федерального прокурора и больше ничего. Я сказала это российскому президенту, и я думаю, что российская сторона предоставит нам информацию, и это было бы очень полезно», — сказала Меркель.

Полевого командира Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. Задержанный убийца прилетел в Германию под вымышленным именем. Возможно он — бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, писали СМИ. Немецкая прокуратура считает, что за убийством стоят российские власти.