Путин лично пообщался с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский более часа вели переговоры с участием членов делегаций, кроме того они 5-10 минут общались тет-а-тет. Двусторонняя встреча состоялась на полях саммита «нормандской четверки». С российской стороны в ней приняли участие министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщал «Интерфакс». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что на встрече может быть затронута газовая тема.

«Хорошо, доволен», — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским.

До этого президенты ни разу не встречались, только несколько раз общались по телефону. После переговоров Путина и Зеленского, продолжилась общая встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии.