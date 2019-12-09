Суд приговорил фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского. Судья согласился с версией следствия, что Малышевский выдавил ногой стекло автозака после задержания на акции 27 июля. Стекло упало на бойца Росгвардии. Прокурор просил назначить подсудимому 3,5 года колонии общего режима.

«Медиазона» отмечает, что Малышевский утверждал, что у него не было цели кого-то поранить, а окно выбил «от отчаяния», поскольку увидел, как силовики избивают людей. Он просил освободить его, потому что «тюрьма озлобляет человека».