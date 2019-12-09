Путин последним прибыл в Елисейский дворец на саммит «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец, где начинается встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины по поводу урегулирования конфликта в Донбассе. Путина встретил хозяин саммита, президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Кроме переговоров в нормандском формате в Париже пройдет и серия параллельных двусторонних бесед глав государств. До начала четырехстороннего саммита у Путина запланированы отдельные переговоры с канцлером ФРГ, а затем с президентом Франции. После завершения переговоров «нормандской четверки» ожидается и двусторонняя встреча президента России с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая станет их первым личным контактом.