Суд продлил срок ареста Александру Шестуну

Мосгорсуд продлил на три месяца, до 13 марта 2020 года, арест бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает корреспондент «МБХ медиа», прокуратура заявила, что Шестун обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, и он может связаться с находящимся в международном розыске участниками дела. По мнению стороны обвинения, состояние здоровья Шестуна позволяет содержать его под стражей.

По словам адвоката Людмилы Сметаниной, нахождение под стражей мешает Шестуну работать над своей позицией в суде и изучать доказательства обвинения. «Александр Вячеславович не может даже встать с постели. 182 дня голодовки, это абсолютно катастрофический срок», — добавила она.

Защита также отмечала, что в случае продления ареста будет превышен максимальный срок ареста обвиняемых в тяжких преступлениях — 18 месяцев. Шестун был арестован в июне 2018 года.

Александра Шестуна арестовали 14 июня 2018 года по делу о превышении должностных полномочий. Затем обвинение переквалифицировали на особо крупное мошенничество. По данным следствия, в 2008 году он незаконно передал в собственность юрлицу земельный участок по льготной стоимости. Свое дело Шестун считает политически мотивированным.

За несколько месяцев до ареста он опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о принуждении к отставке под угрозой конфискации дома и уголовного преследования. По его словам, его увольнения добивался губернатор Московской области Андрей Воробьев.