Транспортная забастовка во Франции продлится как минимум до конца недели

Операторы двух линий парижского метро проголосовали за продление забастовки до конца недели. Из-за протеста транспортников, связанного с возможным изменением пенсионной системы, столица погрузилась в хаос, сообщает Reuters.

Во Франции пятый день бастуют представители профсоюзов. Они хотят заставить резидента Эммануэля Макрона поменять решение относительно реформы пенсионной системы. Забастовка сильнее всего сказалась на транспортном секторе. В Париже почти не работает метро, не выходят на рейсы автобусы и не ходят поезда.

Предстоящая неделя станет проверкой способности президента Макрона обеспечивать социальные и экономические перемены, которые, по его словам, необходимы Франции для конкуренции с Китаем и США. Уже 11 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит детали пенсионной реформы, при которой выплаты будут рассчитываться исходя из баллов. Но перед этим, 9 декабря, руководитель пенсионного проекта Жан-Поль Делевое должен встретиться с профсоюзными лидерами. Лидер крупнейшего во французском госсекторе профсоюза CGT Филипп Мартинес заявил, что они хотят посмотреть услышал он их или нет.

Макрон хочет заменить существующую сложную систему с более чем 40 отдельными пенсионными планами и выплатами, единой системой, основанной на баллах, при которой у всех будут равные права. Профсоюзы госсектора считают, что их работникам будет от этого хуже.

Опросы общественного мнения перед забастовками показывали, что примерно одинаковое количество жителей Франции поддерживает и Макарона, и профсоюзы. Но после начала забастовки, из-за возникших транспортных проблем, многие из тех, кто ранее поддерживал протест, не солидарны с методами борьбы, который выбрали профсоюзы.