Россия не сможет под своим флагом участвовать в ЧМ по футболу в Катаре

Сборная России не сможет под своим флагом участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. Об этом заявил председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор, передают «Ведомости». Команда сможет принять участие в турнире под нейтральным флагом, если пройдет квалификацию. По словам Тейлора, Международная федерация футбола (ФИФА) обязана следовать рекомендациям WADA.

Отборочный турнир для европейских сборных пройдет в 2021 году. Из 55 команд из Европы в финальный турнир пройдут 13. Еще три путевки будут разыграны среди победителей Лиги наций.

Тэйлор также сообщил, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпиадах под брендом «Олимпийский атлет из России».



Исполком Всемирного антидопингового агентства ранее отстранил Россию от международных соревнований на четыре года. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, а допускать до участия будут лишь тех, кто не причастен к допинговым нарушениям. Россия также лишилась возможности проведения нескольких крупных состязаний.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские спортивные организации должны обжаловать решение WADA. Само же решение он назвал «продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму», передает «КоммерсантЪ».