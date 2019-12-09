Иск к оппозиции «Автомобильные дороги» подтвердили документами без печатей и подписей

В качестве доказательств по иску на 3 млн рублей к Любови Соболь и Георгию Албурову из-за митинга 3 августа ГБУ «Автомобильные дороги» представило контракты без печатей и подписей. А данные в них расходились с исковыми требованиями, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Молокоедова.

«Контракты не подписаны, на них нет даты, в некоторых из них в Word делались правки и написано «Вариант 1» или «Вариант 2». Понятно, что заключенный контракт в таком виде быть не может», — поясняет юрист. Также Молокоедов отметил, что в исковых требованиях говорится о полутора тысячах растоптанных протестующими кустарниках, а в приложенных расчетах их 443. В первом расчете газон стоил 74 руб. за метр, а сейчас цена увеличилась в два раза до 158 руб.

Мосгортранс, Московский метрополитен и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к юристу ФБК Любови Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову из-за акции 3 августа по аналогии с частично удовлетворенным иском «Автомобильных дорог» из-за акции 27 июля.