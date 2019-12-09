В Киеве озвучили потери украинской экономики от действий России

Из-за действий России украинская экономика с 2014 года потеряла от $50 до $150 млрд, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов за несколько часов до встречи «нормандской четверки».

«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% от ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд», — написал он в Facebook.

По его словам, стоимость государственной недвижимости, оставшейся в Крыму и в Донбассе — $3,6 млрд.

Как отмечает ТАСС, Милованов стал первым представителем новой украинкой администрации, кто выдвинул некие финансовые претензии к России.