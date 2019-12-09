Сергей Медведев: Вот и грянул гром

Думали, что прокатило с полонием (с Новичком, с Буком, с ихтамнетами, с хакерами, вагнеровцами и прочими гибридами), прокатит и с мельдонием (дюшесом Родченкова, подменой проб, подчисткой базы данных). И вдруг — о-па! не сработало! В мировом спорте, в отличие от мировой политики, санкции работают четко, автоматически и болезненно. Тут ядерное оружие и территория не аргумент: из ООН Россию не выгонят, а с Олимпиады — запросто.

И не надо говорить, что это решение политическое — да, оно имеет огромные политические последствия, но в основе своей оно чисто техническое: Россия (вернее, те, кто зачищал базу данных) не оставила ВАДА никакого выбора.

И не надо тут типично русской Schadenfreude, "чем хуже, тем лучше". (Это я уже читаю вопли восторга в комментах). Нет, чем хуже, тем хуже — нанесен зубодробительный удар по российскому спорту (для целого поколения спортсменов это катастрофа, спорт высших достижений без ОИ и ЧМ во многом лишается смысла) и в итоге — по нам всем, по человеческому капиталу, мягкой силе, здоровью и радости нации, что бы там от этих понятий ни оставалось. Спорт — то немногое, в чем Россия до сих пор была хоть немного (и заслуженно) сильна, только в эти выходные радовались красивым победам наших лыжников в Лиллехаммере.

И этот удар нанесло не ВАДА — оно действовало автоматически — а мы сами. Как и в прочих наших бедах: все сами, своими кривыми руками. На поздних стадиях болезни организм начинает пожирать себя сам.

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