Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для юрлиц

Ввести в школах антикоррупционные уроки, уголовную ответственность для юрлиц и приравнять хищения из бюджета к госизмене — такие предложения озвучены для улучшения ситуации в России в Международный день борьбы с коррупцией.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что актуальным могла бы быть уголовная ответственность для юрлиц за причастность к преступлениям коррупционной направленности.

«Наличие в национальном законодательстве правового механизма привлечения юридических лиц к уголовной ответственности создаст правовые условия для экстратерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации», — цитирует Бастрыкина «Российская газета».

Также руководитель СК, хотел бы чтобы при доследственной проверке следователи имели полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, так как часто еще в этот период проверяемые лица активно пытаются сокрыть принадлежащее им имущество.

По данным Бастрыкина, за 9 месяцев 2019 года в суды направлено 6468 уголовных дел об 11 664 коррупционных преступлениях. Среди них 53 уголовных дела в отношении организованных групп и три уголовных дела в отношении преступных сообществ. Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП России.

«Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего, приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет», — считает глава «Национального антикоррупционного комитета», член СПЧ Кирилл Кабанов. (Цитата по РИА «Новости»).

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил «Парламентской газете», что неприятие нарушений антикоррупционного законодательства должно воспитываться и в школах, и в высших учебных заведениях, и, конечно, на работе, и в семье. Депутат считает, что в общественное сознание необходимо внедрить устойчивые установки на отторжение коррупции как крайне негативного явления, разлагающего устои государственности.

«Знаете, я убежден, что было бы своевременным пойти дальше и ввести в процесс среднего образования такой предмет, как основы антикоррупционной политики, а в высших учебных заведениях страны новую дисциплину — антикоррупционное право. Чрезвычайно важно воспитать в нашем обществе нетерпимость к коррупционному поведению. Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем», — отметил Пискарев.