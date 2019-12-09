Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от международных соревнований на четыре года. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, а допускать до участия будут лишь тех, кто не причастен к допинговым нарушениям. Кроме того, Россия лишилась возможности проведения нескольких крупных состязаний, сообщает «КоммерсантЪ».

Допинговый скандал начался после того, как WADA обнаружила «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Передача содержавшихся в лаборатории сведений была главным условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства, признанного не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2015 года. Как выяснило WADA, база московской лаборатории не была «ни полной, ни аутентичной»: из нее исчезли «сотни» данных, а некоторые файлы были изменены.