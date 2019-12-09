Бывший чиновник требует компенсацию за 1600 часов в автозаках

Проходивший по «делу Гайзера» бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак требует от МВД, Минфина и Генпрокуратуры возместить моральный вред за пребывание в автозаках. В иске Марущак указывает, что за почти четыре года в московских СИЗО его вывозили к следователям и в суды минимум 203 раза, и он провел в пыточных условиях автозаков примерно 1600 часов, сообщают «Ведомости».

Помимо того что пассажиры автозаков страдают от отсутствия вентиляции, скученности и долгого периода пребывания (часто в ущерб времени для сна), Марущак еще и является инвалидом и передвигается с помощью протеза, а автозаки для этого не приспособлены. Марущак был оправдан по статье об организованном преступном сообществе и находился в СИЗО без законных оснований.

Бывший чиновник ссылается в иске на решение ЕСПЧ по делу «Томов и другие против России», в котором суд признал бесчеловечными условия транспортировки заключенных в РФ. По этому делу суд признал проблему системной и присудил одной из заявительниц компенсацию в €1500 за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут. По этим расчетам 1600 часов Марущака по такому тарифу тянут на 15 млн руб. Однако бывший чиновник требует лишь 15% от указанной суммы (2, 25 млн руб), так как не надеется на должную правовую защиту в российском суде.

По словам представляющего Марущака юриста фонда «Общественный вердикт» Эрнеста Мезака, также подана жалоба в ЕСПЧ на условия перевозок. Она будет отозвана, если справедливой компенсации удастся добиться в российских судах. Это первая попытка фонда инициировать на национальном уровне разбирательство о негуманных условиях перевозок в тюремном транспорте. Обычно российские суды проверяют перевозки на соответствие российским нормативам, которые даже если выполняются, являются по существу пыточными.