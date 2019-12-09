Экс-фигурант «московского дела» Даниил Конон подал иск о реабилитации

За незаконное обвинение в участии в массовых беспорядках бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон просит в качестве компенсации морального вреда 1,2 млн рублей. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По подозрению в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля Даниила Конона задержали 3 августа, а 5 августа его поместили в СИЗО. 3 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование Конона, так как не нашел в его действиях состава преступления. 5 декабря Конон был вновь задержан полицией по пути в Тверское ОВД, куда его вызвали для составления административного протокола. 6 декабря суд арестовал его на 15 суток, которые были засчитаны пребыванием в СИЗО.

Ранее иски о реабилитации подали Алексей Миняйло и Сергей Абаничев, также освобожденные из-под стражи в сентябре.