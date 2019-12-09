Александр Морозов об интеграции России и Белоруссии

Колонку про Беларусь писать нет сил, поэтому изложу кратко и народным языком. Уже ровно год как медиапанель забита обсуждениями угрозы со стороны Кремля. А Кремль уверяет, что ничего такого у него и в мыслях нет. Но при этом Лукашенку возят, бедного, лицом по столу, здоровье свое он тратит на бесконечные возражения. Он, конечно, крупный политический зверь, целый медведь, но лапа у него в капкане и впереди у него просто инсульт.

А пока инсульта нет, Кремль смотрит на ситуацию примерно так же, как смотрел бы я сам, сидя в Кремле. Медиакампания по интеграции поднимает в самой Беларуси волну противостояния. Молодежь не хочет интегрироваться. А хочет после Лукашенко иметь проевропейский, либеральный режим. И это очень хорошо! Потому что как только эти «здоровые силы» наконец придут на смену похороненному медведю — так тут же в Беларуси начнутся «либеральные реформы», а это значит — при-ва-ти-за-ция. О-о-о! Как ласкает слух кремлевским бойцам это слово. Безусловно, новый проевропейский режим в Беларуси, конечно, откроет двери «Фольксвагену» и американской зубной пасте — скорее стройте тут заводы, инвестиционный режим благоприятный. Однако придется, конечно, для баланса и поддержания добрых отношений с восточным соседом тоже что-то продать. Ну, не будут же немцы покупать 200 цементных заводов. Они так не делают никогда — возни много, логистика мутная. Зато вот «Евроцемент» прикупит. Или, допустим, стройсектор. Кому нужны эти убитые, архаичные ДСК? Да никому, кроме Ротенберга (через офшор). И тут есть нюанс: «Фольксваген» ведь очень скучный, у него просто бизнес, он никогда не влияет на политику в странах инвестиций. Это холодные, равнодушные люди.

А у нас в Восточной Европе не так! Человек приходит, покупает 200 цементных заводов — и вместе с ним в жизнь входит много хорошего, чего раньше ни у кого не было из местных: яхты на Лазурном берегу, отмывочные счета в «Дойче банке», дети начинают благоустраиваться в швейцарских школах, хороших друзей начинают вывозить частными джетами на лечение в Израиль, и т.д. Много в мире прекрасного! Что было совершенно неприлично во времена «старого медведя».

И никакая интеграция и не нужна. Просто в корзинку ссыпется все, что надо. И даже больше, чем если бы была вот эта казенная «интеграция». Которая поэтому и тянется уже 20 лет, поскольку в ней живого смысла — с гулькин х., пока не засветят вдали огоньки цементных заводов с переходом собственности.

Вот такая тут «загогулина». Притом что, конечно, политический режим молодых проевропейских реформаторов в Минске — это гораздо лучше, чем картофельный автократ. С каких-то, конечно, «нормативных позиций» теории демократии.

А с точки зрения «генуэзской кремлевской республики» тут вообще все хорошо: и замучить до инсульта старика приятно угрозами потери суверенитета, и потом поучаствовать в приватизации, когда его преемники начнут тыркаться в реформы.

Так примерно.

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