«Мемориал» запускает сбор средств на выплату непосильных штрафов

«Мемориал» объявил о сборе средств на выплату многочисленных штрафов, которые суды наложили на правозащитников за неисполнение закона об «иностранных агентах» — отсутствие соответствующей маркировки на материалах правозащитников. Поддержать «Мемориал» можно здесь. На сайте можно оформить пожертвования на любую сумму единоразово или ежемесячно. Там же будут публиковаться подробные отчеты о расходовании средств.

«Нынешние штрафы — это попытки дискредитации нашей работы, так же как и пропагандистская кампания, организованная против нас: на федеральных каналах «НТВ» и «Россия 24» систематически крутят целый ряд ложных сюжетов о работе «Мемориала», не соответствующих действительности, — рассказала «Новой газете» исполнительный директор «Международного Мемориала» Елена Жемкова. — Поэтому в нашей краудфандинговой кампании главная трудность — постараться пробиться через этот информационный мусор и объяснить людям, что мы делаем важное и полезное дело. Нам надо добраться до тех, кто нас не знает».

Сейчас у правозащитного центра «Мемориал» и «Международного Мемориала» в общей сложности 11 штрафов в размере 2 млн 300 тыс. руб. Первые два штрафа — около 800 тыс. руб. — необходимо выплатить до середины февраля 2020 года. Всего на 6 декабря составлено 28 протоколов, то есть общая сумма штрафа может вырасти до 5 млн 600 тыс. руб.