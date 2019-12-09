Протестующие в Гонконге подожгли здание суда

После прошедшего в воскресенье в Гонконге одного из крупнейших мирных митингов за всю историю протестов, демонстранты подожгли здание суда, бросали бензиновые бомбы и разрисовывали стены зданий. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник 9 декабря, после того как полиция рассказала об агрессивных действиях демонстрантов, протестующие Гонконга объявили забастовки по всему городу. Железнодорожное и транспортное сообщение работало только в утренний «час пик». Предварительно о возможных сбоях не сообщалось

В воскресенье на улицы Гонконга вышли, по неофициальным данным, 800 тыс. человек (по официальным 183 тыс.). «Несмотря на то что это было в целом мирное событие, впоследствии произошли акты нарушения общественного порядка», — заявила в понедельник полиция.

Протестующие разрисовали наружные стены Высокого суда, бросали бензиновые бомбы и подожгли здания Верховного суда и Суда последней инстанции. Также были разрушены некоторые магазины и офисы банков.

Новый полицейский комиссар Гонконга пообещал применять к демонстрациям «жесткий и мягкий подходы». За акты насилия будут наказывать жестче, а другие вопросы более гибко.

Протесты в Гонконге начались в июне. Демонстранты выступали против законопроекта, разрешающего экстрадицию в материковый Китай. После отзыва законопроекта демонстранты стали требовать от властей больше демократических свобод, включая всеобщее избирательное право, а также расследования предполагаемой жестокости полиции.