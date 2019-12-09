Лавров и Помпео встретятся в США после «нормандского саммита»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров встретятся в Вашингтоне 10 декабря. Стороны планируют обсудить «широкий круг региональных и двухсторонних проблем», сообщили в госдепартаменте США, передает «Интерфакс».

Американские СМИ, комментируя сообщение, обращают внимание, что встреча состоится на следующий день после переговоров в «нормандском формате». Кроме того, и в Вашингтоне, и в Москве, по их мнению, замечена озабоченность вопросами Ирана и Северной Кореи, которые должны стать предметом обсуждения.

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает также над организацией встречи Лаврова и Дональда Трампа.