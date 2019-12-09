Члены комитета атлетов WADA призывают к полному запрету на участие России в Олимпийских играх

9 из 17 членов влиятельного атлетического комитета WADA требуют отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио и в Пекине из-за скандала с манипуляциями лабораторными данными. Об этом сообщает BBC.

Ранее Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в крупных соревнованиях на четыре года и запретить принимать международные соревнования. Однако не замешанные в скандале спортсмены смогли бы выступить под нейтральным флагом. На окончательное решение исполкома WADA, которое должно состояться 9 декабря, может повлиять совместное заявление представителей атлетического комитета, которые назвали полный запрет для России — «единственной значимой санкцией». По их мнению, более мягкое решение лишь поощрит мошенничество, манипуляции и обман.

«Постоянные и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России высмеивают тех, кто играет по правилам, а также тех, кто создавал эти правила и защищал их», — говорится в заявлении.

Антидопинговые агентства США и Великобритании также призывают исполнительный комитет WADA принять «самые сильные санкции». Поэтому шанс, что Россия окажется в международной спортивной изоляции — серьезен. Ожидается, что страна обратится в арбитражный спортивный суд.