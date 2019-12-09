Митинг в защиту Шиеса в Котласе собрал более 10 тысяч человек

Поддержать противников мусорного полигона в Шиесе на митинг в Котласе Архангельской области пришла, по данным организаторов, шестая часть жителей города: 10250 человек. Официальные данные администрации значительно скромнее — всего 970 человек, сообщает «Новая газета».

Участники требовали окончательной остановки строительства мусорного полигона на станции Шиес и определения причиненного стройкой экологического ущерба, а также запрета на импорт мусора из других регионов. Право выйти на митинг жители отстаивали в суде. Ранее власти трижды отклоняли заявки организаторов.

Противостояние активистов против строительства полигона для мусора из Москвы длится уже больше года. Там организован лагерь, который в середине ноября вновь пытались демонтировать.