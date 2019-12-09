Глава ЦИК призвала не допустить вмешательства властных структур в выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на всероссийском совещании с главами региональных избиркомов призвала коллег не допускать вмешательства в выборы политтехнологов или властных структур, так как большинство жалоб на деятельность комиссий связано с давлением местных администраций. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По данным, внесенным в систему ГАС «Выборы», за 2018 и 2019 годы в ЦИКе зарегистрировано более 4 тыс. жалоб на деятельность нижестоящих комиссий. Большинство (28,6%) касалось фальсификации итогов голосования. 25,81% авторов обращений были недовольны списком избирателей и прочими недоработками избиркомов при подготовке к выборам. Из общей массы жалоб подтверждения были найдены лишь в 6,27% случаев.

При этом жалобы на членов комиссии связаны «не с отсутствием компетенций, а подчас невозможностью их реализовать из-за давления со стороны местных властей». По словам источника «Ъ», Памфилова напомнила главам региональных комиссий, что именно они отвечают за выборы в регионе, и призвала не допускать, чтобы в этот процесс вмешивались политтехнологи или властные структуры. При этом глава ЦИК считает, что ее коллегам нужно сотрудничать с губернаторами и готова в этом помочь.

«Реального количества жалоб не знает никто, это связано с тем, что эту статистику умышленно не заносят в ГАС «Выборы», — говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, поясняя, что до ЦИКа добирается лишь незначительное число жалоб на нижестоящие избиркомы, а основная масса обращений остается на уровне участковых комиссий. При этом заявления о нарушениях переправляются к тем, на кого жалуются, в самые квалифицированные кадры занимаются выискиванием искусственных придирок к «неугодным кандидатам, чтобы не допускать их до выборов».