Все больше россиян выступают за изменение Конституции

По данным опроса ФОМ, за внесение поправок в Конституцию выступают 68% респондентов. В прошлом году этот показатель составлял 66%, а в 2013 — 44%, передает РБК. О том, что основной закон пересматривать не следует, заявили 17% россиян. Это меньше, чем в прошлом году (20%), и в 2013 году (25%).



Хорошей российскую Конституцию назвали 54% опрошенных, плохой – 22%. Число тех, кто согласен с мнением, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом, превысило количество граждан, которые придерживаются противоположной точки зрения — 47% против 43%.



В основном люди хотят внесения поправок, направленных на повышение заботы о пенсионерах и других группах населения, улучшение социальной политики, на повышение уровня жизни людей. По 2% опрошенных высказались в пользу внесения поправок, отменяющих закон о повышении пенсионного возраста, усиливающих борьбу с коррупцией, направленных на ужесточение наказания за преступления и введение смертной казни.



Столько же заявили о поправках, которые вводят контроль над ценами, расширяющих право на свободу собраний и свободу слова, и изменениях, касающихся президента: «больше прав у президента», «ограничение на срок президента. Нужно жесткое ограничение — не более двух сроков вообще», «сократить срок президентских полномочий.



35% сторонников изменения Конституции затруднились ответить на вопрос, какие именно поправки, по их мнению, следовало бы внести.



Тот факт, что более трети граждан, которые высказываются в пользу пересмотра Конституции, не имеют мнения относительно конкретных изменений, — это совершенно нормально, считает заведующий аналитическим отделом ФОМ Григорий Кертман. По его мнению, более показательно то, что преобладают предложения социального характера: «Уровень удовлетворенности социальным положением у людей снизился, особенно после пенсионной реформы, соответственно, вырос запрос на изменение социальной ситуации». Именно это, по словам Кертмана, показывают ответы граждан, а не запрос на политические изменения, перемены в системе государственного устройства. Он отмечает, что «сейчас запрос на перемены выражен сильнее, чем запрос на стабильность. И когда люди говорят об изменении Конституции, это может быть отражением их установок на изменения».

