В Киеве протестующие установили палатки перед Офисом президента

В преддверии встречи «нормандской четверки» в Киеве участники акции «Высадка на Банковой» установили палатки перед зданием Офиса президента Украины. Как передает УНИАН, организаторы митинга заявили о намерении находиться на улице как минимум до объявления результатов встречи. Таким образом они хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках «нормандского саммита».

9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей. Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

