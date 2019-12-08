Виктор Шендерович: Будьте бдительны

Как я понимаю, Егора Жукова ждут довольно непростые, а в каком-то смысле и опасные времена: тупыми усилиями власти он в считанные дни занял нишу нового нравственного авторитета, и сияет теперь отраженным светом нашей надежды.

Очень хотелось бы, чтобы парню по такому случаю не снесло крышу. Ибо одно дело - одно из лиц молодежного протеста, а совсем другое - тот статус, который дала ему его речь на суде и триумфальное освобождение. Егор человек романтический, совершенно искренний и прекрасный, а манипулировать такими для профессионалов одно удовольствие.

Если бы я был врагом Егора Жукова, я бы сейчас начал подогревать его эйфорические и мессианские ощущения, - чтобы спровоцировать скорейший выход за пределы компетенции и сделать смешным. И обрушить репутацию легким движением руки.

Дорогие друзья Егора Жукова и все, кто помогал и помогает ему, - будьте бдительны. ))

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