ВТБ и правительство ответили на расследования ФБК

Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, заявили в «ВТБ Лизинг», а в пресс-службе правительства назвали расследования «провокацией», «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией».

Фонд борьбы с коррупцией ранее опубликовал расследования, где утверждалось, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-Заде, а также супруга премьера Светлана Медведева использовали для перелетов бизнес-джеты, связанные с ВТБ.

В «ВТБ Лизинге» заявили РБК, что «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков в 2017 году принадлежавшие «ВТБ Лизингу» самолеты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям». «Продажа всех самолетов осуществлялась исключительно на рыночных условиях, на основе заключений независимых оценщиков, что подтверждено документами. На тот момент компания владела флотом из девяти бортов. В настоящее время эти транспортные средства не принадлежат ни группе ВТБ, ни каким бы то ни было аффилированным с ней структурам», — говорится в ответе «ВТБ Лизинга».



До 2015 года авиализинг занимал большую долю портфеля «ВТБ Лизинга». «Самолеты бизнес-авиации приобретались в разные годы для различных операторов. «ВТБ Лизинг» не занимался их обслуживанием и не финансировал их операционную деятельность, сдавая суда операторам в управление на рыночных условиях и получая за них лизинговые платежи», — сообщили в компании.

«Ленте.ру» ответ пришел от пресс-службы российского правительства. Там заявили, что Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией».

По мнению пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова, действия Навального являются «двухдневной политической акцией». «Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией. — сказал он. — Все, что принадлежит Дмитрию Медведеву и его супруге, — указано в декларации».

Осипов отметил, что в случае, если кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-то транспортом, то подобные поездки всегда оплачиваются из личных средств.