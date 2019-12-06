Павел Палажченко, помощник первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева о деле Егора Жукова

Сегодня объявлен приговор Егору Жукову.

Очень много комментариев. Я со всеми комментариями согласен. Согласен также с теми, кто высказывался раньше.

Меня спросят: как можно соглашаться со всеми комментариями? Ведь они очень разные.

Но я согласен со всеми. Потому что каждый комментатор проявил в них свое представление о справедливости. За это — большое спасибо.

Как человек, склонный не столько к политике, сколько к стилистике, я особенно восхищен важнейшим положением приговора:

Ранее изъятые у Жукова штатив, фотоаппарат, ноутбук — вернуть. Три оптических диска — хранить при деле. Желтый флаг с изображением змеи черного цвета и фигурку в виде трех лягушек — уничтожить.

Что свидетельствует о том, что аналогии происходящему (как и многому другому в нашей сегодняшней жизни) надо искать не в романе Горького «Мать», а в произведениях Кафки и Хармса.

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