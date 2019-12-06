Телекритик Ирина Петровская о реакции госСМИ на приговоры по «московскому делу»

«На выходе из здания Кунцевского суда Егора Жукова встречают фанаты. Он приветливо улыбается и машет руками. Хотя всего несколько минут назад, во время оглашения приговора, явно не знал, куда эти самые руки деть. То засовывал их в карманы, то нервно потирал ладони большими пальцами. Было от чего волноваться. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму, а за это ему грозило до четырех лет лишения свободы. Впрочем, судья посчитала возможным смягчить наказание... условно с испытательным сроком в течение трех лет. То есть, если в течение трех лет Егор Жуков не совершит нового преступления (нового! преступления! — так!!!), то и за решетку не попадет. Ну, а чтобы не было соблазнов, ему запретили создавать и администрировать интернет-ресурсы и вести собственные блоги». Это сюжет в шестичасовых новостях Первого канала. Дальше коротко о судах над остальными участниками «массовых беспорядков» — так!!! И вывод: «Приговоры российских судов обращают на себя внимание своей мягкостью. В так называемых западных демократиях для участников массовых беспорядков наказания куда более суровые» (перечисление стран, «да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»). И финал: «В стороне, впрочем, остались подстрекатели и организаторы. Те, кто вывел людей на улицы, отошли в сторону, как только посчитали толпу достаточно разогретой» (в кадре Навальный, Любовь Соболь и другие).

Федеральные телеканалы после молчания в течение всех дней, пока шли суды, заговорили. В «Вестях», впрочем, сюжет был безоценочным и совсем коротким — хотя происходившие в Москве акции протеста тоже назвали «массовыми беспорядками».

А вот соведущая «Вечернего М» по радиопрограмме, постоянная участница ток-шоу на канале «Россия» и одна из сотрудниц православного «Спаса» Анна Шафран на своей странице в фейсбуке выразила возмущение «бесстыдной мягкостью наказания для человека, который призывал к свержению конституционного строя... Судебная система должна защищать не таких вот мамкиных революционеров, а всех нас, тех, кто хочет жить в нормальном правовом государстве, а не испытывать «революционную справедливость». Неудивительно, что отец Жукова отреагировал на приговор словами: «Опять кормить этого обормота». Полагаю, что год-другой Жукова вполне могли бы покормить повара ФСИН. Говорят, эта диета отлично вставляет мозги на место».



Михаил Акинченко (автор сюжета на Первом), Анна Шафран — как говорится, запомним эти имена.

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