Суд вынес приговоры фигурантам «московского дела» Лесных, Мартинцову и Мыльникову

Мещанский суд Москвы признал Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова виновными в применении не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. При этом действовали они «в составе группы лиц», что является отягчающим обстоятельством.

Лесных приговорили к трем годам колонии, Мартинцова — к двум с половиной годам, а Мыльникова — к двум годам условно, сообщает «Медиазона».

Прокурор запрашивал для них от трех до четырех лет колонии. По версии следствия, они повалили росгвардейца во время акции 27 июля, а Лесных также пнул полицейского.