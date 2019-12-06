Ивана Жданова арестовали на 10 суток за летнюю акцию у Мосгоризбиркома

Хамовнический суд Москвы арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова за сообщение в соцсетях об акции у Мосгоризбиркома 14 июля. Об этом сообщает «Медиазона».

Директор ФБК Иван Жданов — 10 суток ареста за то, что 14 июля пришёл к избиркому требовать своей регистрации кандидатом. — Alexey Navalny (@navalny) December 6, 2019

«Жданова арестовали на 10 суток за то, что получив в избиркоме справку с многочисленными ошибками (избирком вводил неверные паспорта в запрос, а МВД отвечало, что паспорт не соответствует), пришел к избирательной комиссии выражать несогласие. Беспредел лета-2019 продолжается», — напоминает юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Жданова задержали сегодня днем рядом с офисом ФБК. В отделе полиции на него составили протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Речь идет об акции за допуск к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которая прошла 14 июля. Протестующие тогда около Мосгоризбиркома установили палатки. Полиция задержала 39 человек, в том числе Ивана Жданова, Илью Яшина, Любовь Соболь и Юлию Галямину.